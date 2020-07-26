شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: القاهرة تحقق مبيعات 500 صك أضحية فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف القاهرة في أقل من 24 ساعة من تحقيق 500 صك الرابعة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 7531 صكًّا.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن الجوائز التحفيزية كما يلى:

1 - مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.

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2 - مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

3 - مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.

4 - مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

5 - من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء اليوم الاثنين ، يتم الصرف له وفق النظام القديم ، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.