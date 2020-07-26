"الشرخ الموجود لا يهدد حياة أحد".. الوزير: 30 ألف جنيه لكل أسرة في عقار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يجب ألا نحكم على شيء قبل أن يأتي تقرير الجهات الفنية والهندسية، ونحن نعمل داخل كتلة سكنية كبيرة جدًا من العتبة لماسبيرو، ووارد أن تحدث بعض الترميمات أو الترييحات، وما حدث في عمارة الزمالك مجرد شرخ في حائط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تشكيل لجنة من مجموعة مهندسين وهي الآن في مقر العمارة وسفارة البحرين، وما حدث مجرد تطبع في الأرضية الإنترلوك، وميل في السور، وسيتم معالجتها، والسفارة لا توجد فيها مشكلة، أما العمارة فالشرخ الموجود لا يهدد العمارة أو حياة أحد، وهناك 5 مهندسين من جامعة القاهرة موجودين في العمارة، والحائط الذي حدث به الشرخ هو عبارة عن حائط حشو وغير حامل".

وتابع: "العمارة لا يوجد فيها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سننفذه وأكثر، والسكان 86 ساكنًا، وطبقًا للتعاقد مع الشركة المنفذة سيأخذ كل ساكن إيجار شقة سكنية أو إقامة في فندق لمدة شهر، وسننفذ ما تأمر به اللجنة الهندسية، ودفعنا لكل أسرة 30 ألف جنيه ليجد سكنًا بديلًا ملائمًا لمدة شهر وسيتم تعويضهم بمبالغ مماثلة إذا استمر الوضع لأكثر من شهر، وإن شاء الله لن يستمر".

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وأكمل: "هذا مشروع قومي مخطط قبل أن أكون وزيرًا وهذا ليس العقار الأول في مدينة الزمالك والحفر وصل إلى محطة صفاء حجازي، ولن يحدث أي شيىء آخر، فهذه آخر محطة بالزمالك والأعمال الباقية في الكيت كات".

وتابع وزير النقل، أن هناك 10 محطات مترو أنفاق جرى الانتهاء منها، تضم محطة المستشار عدلي منصور وستجدها قطعة من أوروبا، وهناك أيضًا 5 محاور على النيل، والافتتاحات نحن لا نتحكم في موعدها.

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