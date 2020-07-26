محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​ أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة هناك. يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض. وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.