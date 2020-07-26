رئيس جمعية "صباح الأحمد": الشاب المصري المعتدى عليه طبق القانون والله جبر بخاطره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين إبراهيم:

قال ناصر ذعار العتيبي، رئيس جمعية "صباح الأحمد"، إن الشاب المصري المعتدى عليه اليوم من مواطن كويتي طبّق القانون لا أكثر ولا أقل، وبما يرضي الله، في حين رفض المعتدي تطبيق القانون.

وأضاف العتيبي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقدم باستقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة، متابعًا: "أنا لا أقبل بأن شخصا مسئولا مني يهينه أحد أيا كان؛ لأننا في دولة الإنسانية، وأميرها أمير الإنسانية".

وأشار العتيبي إلى أن الله (عز وجل) جبر خاطر الشاب المصري، مضيفًا: "فوجئت بتفاعل غير مسبق يثلج الصدور، من أكبر المسئولين في دولة الكويت الذين اتصلوا بي ليعرفوا ماذا حدث، من ضمنهم مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية أنس الصالح، ووزير التجارة خالد الروضان، فضلًا عن تفاعل الشعب الكويتي من تجار ورجال أعمال، ومنهم من عرض على الشاب المصري مبالغَ مالية أو وظيفة ثابتة بأجر مجزٍ جبرًا لخاطره". واختتم العتيبي: "إخواننا المصريون من روحنا، ولا نقبل إهانتهم، وكرامتهم أمر لا يجب المساس به".

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كان شاب مصري مقيم في دولة الكويت تعرض لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، ما أثار غضب ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، خاصة عقب انتشار فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري.

وأكدت مكرم تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة، ومن قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة.