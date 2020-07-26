أخبار مصر | ننشر خريطة أماكن ومنافذ توزيع كتب الكاتب الصحفي عادل حمودة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة أماكن ومنافذ توزيع كتب الكاتب الصحفي عادل حمودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خريطة بأماكن ومنافذ توزيع كتب الكاتب الصحفي الكبير عادل، رئيس مجلس تحرير جريدة الخليج 365، والتي تصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

ونستعرض في السطور التالية أماكن منافذ التوزيع حتى الآن:

- مكتبة فكرة سيتي ستارز. - مكتبة مدبولي الجديدة (فرع نايل سيتي). - مكتبة مدبولي الجديدة (فرع أكتوبر). المعادي - مكتبة الكتبجية - خلف المعادي جراند مول. Advertisements - مكتبة آدم - داخل المعادي جراند مول. وسط البلد - مكتبة مدبولي - ميدان طلعت حرب. - مكتبة أقلام عربية - بجوار حزب التجمع. - مكتبة ليلى - شارع قصر النيل. - فرشة الكتب الأصلية - أمام مترو الأنفاق - العتبة.