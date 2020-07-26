أخبار مصر | "العليا لمكافحة كورونا" من المحتمل ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى.. وإشادة باللقاح الصيني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العليا لمكافحة كورونا" من المحتمل ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى.. وإشادة باللقاح الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن انخفاض الإعداد اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا يرجع لبروتوكول العلاج المصري الناجح وتطبيقه من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على مستشفيات العزل.

وأشارت العسال، خلال تصريح خاص إلى "الخليج 365"، لدور وتعاون أجهزة الدولة في محاولة السيطرة على الفيروس ودور المنظومة في اتخاذ القرارات الخاصة بفتح وإغلاق "الحظر" البلد، إلى جانب زيادة الوعي لدى المواطنين وواستيعابهم وتحملهم المسؤولية تجاه مرض ينتقل بالعدوى واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وبدء العلاج للحالات المرضية سريعا مما يساعد في عملية الشفاء.

وأضافت عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، انه يمكن مشاهدة زيادة اخري في إعداد الإصابات والوفيات بعد انخفاضها، مشيرة إلى ما حدث مع بلدان أخرى عديدة وتسجيلهم زيادة في الإصابات بعد انخفاض المنحنى، ولذلك يجب الحرص والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والجوانتي والتعقيم الدائم.

وأشادت العسال، بتصنيع لقاح كورونا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا، بالتعاون مع الحكومة الصينية، قائلة انه سيتم تصنيع اللقاح فور التأكد من كفائته، مشيرة انها خطوة للمحافظة على ريادة مصر في المنطقة لكونها مصدر اللقاح وتصديره لجميع بلدان العالم.

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وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس السبت، اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية، كما ناقشت عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتور محمد العبادي رئيس مجلس إدراة شركة "فاكسيرا" الأسبق.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى أن الوزيرة تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التي تنتجها الشركة بمصر، كما أكدت أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتًا إلى مناقشة إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة "فاكسيرا"، لتبادل الخبرات بما يضمن ريادة مصر في تصنيع اللقاحات.