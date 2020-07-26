شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مدير أمن جنوب سيناء يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بجنوب سيناء.

وبحسب بيان، تم نقل بعض الضباط من أماكنهم وتجديد الثقة في البعض الآخر، والاستمرار في أماكنهم نظرًا للجهود الذي قدموها.

وشملت الحركة اللواء خالد جمال سلامة حكمدار جنوب سيناء «حركة خارجية»، والعميد هشام عبدة رئيسا للمباحث الجنائية بجنوب سيناء، والعميد وليد عاطف مديرا للحماية المدنية بجنوب سيناء.

كما شملت الحركة العميد أحمد فتحي مديرا لإدارة المرور بجنوب سيناء، والعميد عمرو السعودي رئيسا لفرع البحث الجنائي بخليج السويس «ترقية»، والعميد اشرف شحاتة مأمورا لقسم شرطة رأس سدر«ترقية»، والعقيد اشرف نبيل رئيسا لمباحث الآداب بجنوب سيناء «تجديد ثقة»، والمقدم محمد طاحون رئيسًا لوحدة الحماية المدنية برأس سدر«تجديد ثقة»، والمقدم إسلام شومان رئيسًا لقسم أول شرم الشيخ «حركة خارجية»، والمقدم تركي عبدالحكيم رئيسًا لمباحث أبوزنيمة، نقل من دهب، والمقدم محمد يونس رئيسًا لمباحث أبورديس «تجديد ثقة»، والمقدم أحمد عامر رئيسا لمباحث ثان شرم الشيخ «تجديد ثقة»، والرائد أحمد عثمان معاونا لمباحث سانت كاترين «نقل».