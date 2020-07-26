شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر سارة حازم عقب إطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تأثرت الإعلامية سارة حازم على الهواء، خلال تقديم برنامج «اليوم»، على قناة dmc، بسبب إطلاق اسم خالتها الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي على إحدى محطات المترو.
اختنقت أحاديث سارة، وغالبت دموعها، عقب انتهاء المداخلة الهاتفية لأحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتي أعلن فيها عن تغيير اسم محطة الزمالك، لتصبح باسم الإعلامية صفاء حجازي.
وأوضح عبدالهادي خلال المداخلة أيضا، أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق، وأنه سيتم بدء العمل فيه من الساعة 5:15 صباحا وحتي 12 صباحا، أي بما يعادل 20 ساعة يوميا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر تأثر سارة حازم عقب إطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.