شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر سارة حازم عقب إطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأثرت الإعلامية سارة حازم على الهواء، خلال تقديم برنامج «اليوم»، على قناة dmc، بسبب إطلاق اسم خالتها الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي على إحدى محطات المترو.

اختنقت أحاديث سارة، وغالبت دموعها، عقب انتهاء المداخلة الهاتفية لأحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتي أعلن فيها عن تغيير اسم محطة الزمالك، لتصبح باسم الإعلامية صفاء حجازي.

وأوضح عبدالهادي خلال المداخلة أيضا، أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق، وأنه سيتم بدء العمل فيه من الساعة 5:15 صباحا وحتي 12 صباحا، أي بما يعادل 20 ساعة يوميا.