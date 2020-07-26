شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قبول طعنه.. مرشح حزب النور ينسحب من انتخابات الشيوخ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأربعاء، إن مرشح محمد محرم أحمد مطلب، مرشح حزب النور، أعلن انسحابه رسميًا من منافسات الإنتخابات وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به لمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.
وأضاف «المشد» أن المرشح تقدم بخطاب رسمي إلى المحكمة يعلن فيها انسحابه من الانتخابات ليصبح عدد المرشحين المحتملين حتى الآن ٦٧ مرشحا فرديًا.
وأكد رئيس محكمة الإسكندرية أنه مازالت الكشوفات النهائية لم تعلن إلا بعد وصول طعون محكمة القضاء الإداري العليا في القاهرة.
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