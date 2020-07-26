شكرا لقرائتكم خبر عن بحد أدنى 263 درجة.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة القبول في مدارس التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2020 – 2021، حيث كان الحد الأدنى للقبول بها 263 درجة.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأحد، نه تم تحديد الناجحين من واقع الاختبارات واللقاءات الشخصية التي أجريت للمتقدمين.. مع مراعاة شروط وقواعد القبول وأولوية مجموع الدرجات في الشهادة الإعدادية.

وأضاف أنه تم قبول 51 طالبًا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالعريش، 25 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض ببئر العبد، 30 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالشيخ زويد «من الشيخ زويد ورفح»، و9 طلاب في المدرسة الفنية للتمريض بنخل «من الحسنة ونخل».

وأشار إلى أنه سبق تحديد الشروط متضمنة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتقديم بمجموع درجات 263 درجة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

كذلك أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، وألا يقل سن المتقدم في بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة، مع تقديم الملف في الإدارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة على الشهادة الإعدادية فقط.

وأشترط أيضًا اجتياز الاختبارات، ومنها: اختبار شخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، اختبار طبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطني واختبار مخدرات، إلى جانب اختبارات القدرات التي تشتمل على الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، اختبار إملاء ولغة عربية، اختبار لغة إنجليزية، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

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