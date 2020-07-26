شكرا لقرائتكم خبر عن تعدوا على الترع والمصارف.. حملة لإزالة التعديات فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إزالة 14 تعديًا بمساحة 1250 مترًا على الترع والمصارف في نطاق مركزى رشيد والمحمودية، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على مصرف الشماسمة بمركز رشيد عبارة عن عشش وحظائر وتشوينات على مساحة 670 مترًا مربعًا، و7 قرارات أخرى على مصرف البابلى بصرف المحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على مساحة 580 مترًا.

وأكد المحافظ على المتابعة اليومية لحالة المصارف والترع بنطاق المحافظة ومتابعة حالة التطهير والمناسيب وإزالة كافة أشكل التلوث والتعديات عليها.

حملة لإزالة التعديات على الترع والمصارف فى البحيرة

حملة لإزالة التعديات على الترع والمصارف فى البحيرة