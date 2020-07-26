شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والمملكة المتحدة تناقشان آخر التطورات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني في مكالمة هاتفية.
وناقش الوزيران آخر الشؤون الإقليمية، بما في ذلك سد النهضة الاثيوبي، وآخر التطورات في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تنسيقًا مكثفًا بين البلدين في مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن الإقليمي، والتجارة، والجهود المشتركة لمعالجة جائحة فيروس كورونا العالمية
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الوضع في مصر
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اصابات
91,583
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تعافي
32,903
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وفيات
4,558
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