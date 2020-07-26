شكرا لقرائتكم خبر عن موسى عن اعتداء كويتي على مصري: «كان نفسي ياخد حقه بايده وبعدين نشوف القانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن واقعة الاعتداء على مواطن مصري في دولة الكويت، قائلًا: «تتقطع الأيد اللي تتمد على مواطن مصري».

وتابع موسى فيديو خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى، «المواطن المصري حقه هيجي، والوزيرة نبيلة مكرم تحركت» داعيًا المواطن المصري لعدم التنازل عن حقه بالقانون.

وأردف موسى: «كنت أتمنى أن يقوم المواطن المصري بكسر أسنان من اعتدى عليه، ويديله بوكس في وشه، متابعا «يأخذ حقه بايده وبعدين يشوف القانون».

وأكد موسى: «الشعب الكويتي حبايبنا شعبا وحكومة»، لافتا إلى أنه «يجب أن يتربى من اعتدى على مواطن مصري، وهذا الاعتداء لا يقبله أي مواطن كويتي وجميعهم يتبرأون من هذا الفعل».



وعلق موسى على قيام سيدة كويتية بدفع الكويتي المعتدي على الشاب المصري قائلا: «والله دي أرجل منه».

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