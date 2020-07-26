شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": موقف مصر قوى فى مفاوضات سد النهضة ولن نفرط فى نقطة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم الموارد المائية والرى: "نحن دائما متمسكون بالأمل، ولذلك نستمر في المفاوضات، وتم تحديد بعض الأولويات المتعلقة بالنقاط القانونية والفنية المتعلقة بأزمة سد النهضة، وأهمها آلية فض التنازعات".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "هناك تخوفات من الجانب السودانى والمصرى بالناحية الفنية، وموقف مصر لم يكن ضعيفا يوما ما ولن يكون، مصر دولة قوية والقيادة السياسية لن تفرط فى نقطة مياه".



وتابع: جار تحديد موعد لبدء المفاوضات بشأن سد النهضة، وقادرون على تحقيق أهدافنا من المفاوضات ونحن متابعتنا ليست إعلامية ولكنها فنية بالمقام الأول، وأعلنا بالأمس أن مخزون مصر من المياه في بحيرة السد في الحدود الآمنة، والفيضان يبدأ فى دول المنبع في شهر 5 ويبدأ في مصر في شهر أغسطس، وهناك مصادر رصدت سقوط الأمطار في بلاد المنبع والفيضان هذا العام من المتوسط وفوق المتوسط والتنبؤات تقول إن الفيضان هذا العام مبشر.

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وأكمل: لم تحدث حتى هذه اللحظة أزمة فى المياه بأى من المحطات، والخطط الموضوعة للتعامل مع الموارد المائية لتوفير المياه اللازمة للاستخدام، الموقف مختلف في مصر عن نظيره في السودان، لأنه تم تفريغ السدود السودانية استعدادا للفيضان، وعندما بدأت إثيوبيا في ملء سد النهضة بدون التنسيق مع مصر والسودان حدثت الأزمة في السودان.

وأكد أن السيناريو الأسوأ في عدم الوصول إلى التوصل لاتفاق هو قرار الدولة، ونحن لا نواجه حتى الآن أزمة مائية ونتعامل مع كل السيناريوهات.