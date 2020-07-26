شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة كويتية: المعتدى على الشاب المصرى متعاطى مخدرات وتصرفه لا يمثل الشعب الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الكويتية عائشة الرشيد، نحن ككويتيين نرفض ما حدث للشاب المصرى وآسفين على ما حدث من شخص غير مسئول من تصرفات غير طبيعية، والداخلية الكويتية اتخذت الإجراءات القانونية وتم تحويله إلى المحكمة والقنصلية المصرية بالكويت ووزيرة الهجرة تتابع الموضوع عن كثب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد: إن المعتدى على الشاب المصرى وليد متعاطى مخدرات، والمصريين ليسوا ضيوفا لدينا إنهم أهل الدار ونحن ضيوف لديكم، والكويت بلدكم مثلما أن مصر بلدنا ولا يمكن أن يؤثر مثل هذا الحادث على علاقات الشعبين، ونحن ككويتيين استأنا كثيرا من هذا التصرف، وهذا تصرف فردى لا يعبر عن موقف أي كويتي.

وأشارت إلى أن الداخلة الكويتية تحركت في حينها والقنصلية المصرية في الكويت والوزيرة نبيلة مكرم، والداخلية الكويتية تحركت على الفور وتم القبض عليه وهو الآن يحول إلى النيابة وهذا ليس مواطنا طبيعيا ونحن آسفين ولن يحدث مثل هذا التصرف مرة أخرى، فنحن لا نقبل الإهانة لأى مصرى، أنا واحدة من الناس التي لا تحب مصر فقط بل تعشق مصر ونحن لا نرضى بالخطأ نهائيا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب، وأكدت على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.