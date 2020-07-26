الخليج 365: مصر تكسب الجولة الأولى مع كورونا بمعدلات شفاء 36%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها وصول معدلات الشفاء من كورونا في مصر إلى 36%، وانطلاق الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، ومواصلة المحافظات في كلاحقة التعديات على أراضى الدولة، ومطالبة السودان باتفاق ملزم وجدول زمنى لمفاوضات سد النهضة.

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