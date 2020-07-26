شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة المنيا": مستشفى مطاى لم تسجل دخول أى إصابة بكورونا على مدار 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بصحة المنيا، إن مستشفى مطاى بشمال المحافظة لم تسجل دخول أى مواطنين مصابين بفيروس كورونا على مدار 3 أيام متصلة، إذ سجلت صفر إصابات حتى الآن ولا يوجد سوى 4 مصابين فقط دخلوا المستشفى قبل أيام ويتلقون العلاج.

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وكانت مستشفى عزل ملوى بجنوب المحافظة، سجلت صفر إصابة على مدار 24 ساعة، وذلك قبل نحو 4 أيام، وأوضحت مصادر طبية، أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا التي يتم رصدها وتسجيلها بالمحافظة يوما تلو الآخر، كما أن عدد حالات الشفاء فى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، هي: مطاى المركزى، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.‎