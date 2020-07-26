شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 30 ألف جنيه لكل أسرة بعقار الزمالك.. ولا توجد أى خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يجب ألا نحكم على شيء قبل أن يأتى تقرير الجهات الفنية والهندسية، ونحن نعمل داخل كتلة سكنية كبيرة جدا من العتبة لماسبيرو، ووارد أن تحدث بعض الترميمات أو الترييحات ولم يحدث أى أشياء ولن يحدث شئ، وما حدث في عمارة الزمالك مجرد شرخ فى حائط غير حامل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: جرى تشكيل لجنة من مجموعة مهندسين وهى الآن في مقر العمارة وسفارة البحرين، وما حدث مجرد تطبع في الأرضية الإنترلوك، وميل في السور، وسوف يتم معالجتها، والسفارة لا توجد فيها مشكلة، أما العمارة فالشرخ الموجود لا يهدد العمارة أو حياة أحد، وهناك 5 مهندسين من جامعة القاهرة موجودين في العمارة، والحائط الذى حدث به الشرخ هو عبارة عن حائط حشو وغير حامل.

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وتابع: العمارة لا يوجد بها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سوف نقوم بعمله وأكثر، والسكان 86 ساكن وطبقا للتعاقد مع الشركة المنفذة سيأخذ كل ساكن إيجار شقة سكنية أو إقامة فى فندق لمدة شهر، وسننفذ ما تأمر به اللجنة الهندسية، ودفعنا لكل أسرة 30 ألف جنيه ليجد سكنا بديلا ملائما لمدة شهر وسيتم تعويضهم بمبالغ مماثلة إذا استمر الوضع لأكثر من شهر، وإن شاء الله لن يستمر.

وأكمل: هذا مشروع قومى مخطط قبل أن أكون وزيرا وهذا ليس العقار الأول في مدينة الزمالك والحفر وصل إلى محطة صفاء حجازى، ولن يحدث أى شىء آخر، فهذه آخر محطة بالزمالك والأعمال الباقية في الكيت كات.

وتابع وزير النقل، أن هناك 10 محطات مترو أنفاق جرى الانتهاء منها، تضم محطة المستشار عدلى منصور وستجدها قطعة من أوروبا، وهناك أيضا 5 محاور على النيل، والافتتاحات نحن لا نتحكم بموعدها.