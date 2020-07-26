شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر تشكيل لجانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس، وجاءت التشكيلات على النحو التالى لتشمل 12 لجنة واختصام داخل المجلس.

1- لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) حسام عبدالمولى صقر إبراهيم (رئيس اللجنة) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورانيا متولى هاشم (عضو المجلس)، والمستشار احمد عبدالعزيز طه والمهندس محمد أحمد إبراهيم (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) وأحمد سعيد (نائب رئيس الاتحاد الدولى للمواقع الإلكترونية ورئيس الإدارة الإقتصادية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات).

وشيماء عبداللاه عبدالحميد حسن تختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص التي ترد إلى المجلس بشأن المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أو ما يحال إليها من موضوعات تكون مرتبطة بيطيعة أعمالها وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

2- لجنة اخطارات الصحف. خالد ميرى (رئيس اللجنة) ونشات الديهى (عضو المجلس) ومحمد عبدالهادى علام (صحفى) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار أحمد عبدالعزيز طه تختص اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات التي ترد إلى المجلس بشأن إصدار الصحف وتوفيق أوضاعها أو ما يحال إليها من موضوعات تكون مرتبطة بيطيعة أعمالها وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

3- لجنة تقارير الحالة الإعلامية رانيا هاشم (رئيس اللجنة) والدكتورة منى سعيد الحديدى(عضو المجلس) ونشات الديهى (عضو المجلس) وعزه مصطفى (عضو المجلس) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقاً للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

4- لجنة الدرامـــا. وتضم عزة مصطفى (رئيس اللجنة) ورانيا هاشم (عضو المجلس) الدكتورة هويدا مصطفى -عميد كلية إعلام القاهرة (عضو) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وممثل المجلس القومى للمرأة وممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثل صندوق مكافحة الإدمان.

وتتابع اللجنة رصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام.، ضبط الأداء المهنى الدرامى بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 المشار إلية.دراسة الأعمال الدرامية التي يتم بثها على وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة.فحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها.

5- لجنة تراخيص القنوات وشركات إعادة البث والـ SNG وشركات نقل المحتوى صالح الصالحي (رئيس اللجنة) وتضم فرحناز طارق عبدالبارى (ممثل جهاز حماية المنافسة) المهندس محمد أحمد إبراهيم (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)و وائل حسين عزت (ممثلاً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) ونشوى حامد الشريفوأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار أحمد عبدالعزيز طه.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص أو توفيق الأوضاع التي ترد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الوسائل الإعلامية، وشركات إعادة البث وشركات نقل المحتوى، والمنصات الرقمية والفضائية المشفرة، وأجهزة البث أو فك الشفرة، أو ما يحال إليها من موضوعات تكون مرتبطة بيطيعة أعمالها وتعد تقريراً برأيها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

6- لجنة الملكية الفكريـــة. المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل ( رئيس اللجنة) وعضوية رانيا هاشم (عضو المجلس)

اللواء مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية. أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار احمد عبدالعزيز طه واحمد على حسن محمد مقلد ومحمد عبدالحليم.

وتختص اللجنة في وضع قواعد قيد وتسجيل المصنفات وحمايتها، وذلك فيما يتعلق بمجالى الصحافة والإعلام. وفحص ودراسة طلبات قيد وتسجيل المصنفات، وطلبات الاستغلال التجارى لها.و فحص الموضوعات التي تحال إليها بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتقدير قيمة التعويض المالى في الحالات التي تتطلب ذلك.

7- لجنة الشكاوى وتم اختيار صالح الصالح (رئيس اللجنة) وتضم في تشكيلها المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل (عضو المجلس) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،و المستشار أحمد عبدالعزيز طه.

محمد موسى على، وتختص اللجنة في إجراء الفحص اللازم للشكوى التي تحال إليها. وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق منها ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها.، ما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.

8- لجنة تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة والتحقق من الانتشار وتم اختيار الدكتور أمير نبيل جميل (رئيس اللجنة) ويشارك في تشكيل اللجنة الدكتور ايمن منصور (أستاذ الإعلام) وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار احمد عبدالعزيز طه، وأحمد عبدالصمد.

Advertisements

وتختص اللجنة بفحص ودراسة طلبات التراخيص للشركات العاملة في مجال بحوث الرأى والمشاهدة أو التحقق من الانتشار أو استطلاعات الرأى، وذلم فيما يتعلق بمجالى الصحافة والإعلام.

وتختص اللجنة بوضع معايير بحوث الرأى والمشاهدة والتحقق من الانتشار واعتماد استمارات العينة متابعة المنهجية العلمية المطبقة في الدراسة وتختص اللجنة بمتابعة النتائج والتوصيات المقترحة وإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

9- لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، واختير أسامة أبوزيد ليشغل منصب (رئيس اللجنة)، وتضم سامى عبدالفتاح عامر حسين (المساء) ومحمد صلاح الدين ظرف دندش(آخر ساعه)، وكمال الدين رضا عبدالخالق(الوفد) أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومهمتها متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام. وضبط الأداء المهنى بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 المشار إليه.

ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة.، ما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.

10- لجنة التدريب تم اختيار الدكتورة منى سعيد الحديدى (رئيس المجلس)، وشملت في عضويتها نشات محمد الديهى ( عضو المجلس ) رانيا هاشم (عضو المجلس)، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحمد حازم حسن نديم تختص اللجنة بوضع وتنفيذ خطط التدريب المختلفة وتشجيع البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالعمل الصحفى والإعلامى، وتنمية مهارات التدريب في مختلف الفروع وللجنة في سبيل ذلك التنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالتدريب.

11- لجنة الموارد البشرية المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل ( رئيس اللجنة) وهالة فؤاد كمال، وعزه شبانه (ر.أ. م للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية) وبسمة إسماعيل محمود الموجى، والمستشار أحمد عبدالحليم رجب غنيم (المستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) وخميس محمد حسن يكون للجنة اختصاصات «لجنة الموارد البشرية» المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبلائحة الموارد البشرية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 60 لسنة 2019.

12- لجنة التظلمات برئاسة محمد مصطفى شردى( رئيس اللجنة) وتضم خالد محمد صلاح حسنين(من ذوي الخبرة الصحفية) وعلاء ثابت (من ذوي الخبرة الصحفية) وهناء سمرى (من ذوي الخبرة الصحفية).

وطارق السعدنى (من ذوى الخبرة القانونية) تختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها ان تجرى ما تراه لازماً للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريراً مسبباً بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.