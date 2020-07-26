شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 17 محضر مخالفة في حملات تموينية ورقابية على أسواق سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الأحد، إن إدارة التموين بسفاجا شنت حملة لمتابعة الأسواق والرقابة عليها لضبط الأسعار وإنتاج الخبز، مشيرة إلى أن قسم الرقابة تمكن من استخراج 25 تصريح سولار.

كما أسفرت المراقبة اليومية على الأسواق والمحلات عن تحرير 15 محضر تنوعت مابين 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية و8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر بيع ازيد من السعر.

وأضافت «المغربي» في بيان، أنه تم المرور على المخابز البلدية للتأكد من الأرصدة ومدى توافر الخبز لسد حاجة المواطنين ومطابقته للمواصفات حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة نقص واحد جوال دقيق زنة 50 كجم ومحضر مخالفة عدم وجود دفتر المفتش.

وقامت رئيس المدينة، بالإشراف على أعمال الحملة التموينية للمرور على المحلات والمطاعم والأسواق، لضبط الأسعار وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، والمترددين عليها ومراجعة جميع الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة بالتنسيق مع إدارات الصحة والتموين والطب البيطري مشددةً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.