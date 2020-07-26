شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمنى الشقيق فى محنته ومجابهة إنتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن.

وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركة فى تقديم الدعم و تخفيف العبء عن كاهل الاشقاء اليمنيين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

حيث تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.