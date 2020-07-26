شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البيطري»: السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الذبح في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن هناك 5 مجازر على مستوى المحافظة، بينها 3 مجازر حكومية و2 خاص، ومن بينها مجزر البساتين الذي به ثلث مذبوحات مصر يوميًا.

وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، الأحد، أن هناك عددا محددا من الأطباء مخصصا للعمل بالمجازر، وهناك لجان تجوب القاهرة يوميًا مع مباحث التموين والجهات المختصة لضبط أي عمليات خارج المجازر حتى قبل جائحة كورونا.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن «الفترة الحالية تشهد ضغطا على اللحوم، وتكون عُرضة لعرض كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة»، مشددًا على أن المجازر مفتوحة على مدار أيام العيد بالمجان للمواطنين مع الكشف على الذبيحة بالمجان؛ للتصدي للذبح بالشوارع، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.