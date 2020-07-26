شكرا لقرائتكم خبر عن تغيبوا عن العمل.. تحويل 5 عاملين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، تحويل 5 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية قليشان للتحقيق بسبب الغياب، خلال حملة انضباطية للمرور على المنشآت الحكومية بالقرية قام بها خيرى علام، سكرتير الوحدة المحلية لقرية قليشان.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ومتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية.

وقام أشرف الزهيري، رئيس قرية ششت الأنعام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية كفرالغابة لمتابعة الانضباط الإداري بها والوقوف على توافر المستلزمات الطبية.

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