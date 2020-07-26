شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: سحب طلبات التقديم بمدارس التمريض مفتوح حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة أن باب التقديم لمدارس للتمريض للبنين مفتوح حتى الأربعاء الموافق 29 يوليو الجارى. وأوضح البيان أنه بناءً على تعليمات الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فإن باب التقدم لمدارس البنين مفتوح اعتبارًا من اليوم، الأحد، الموافق 26 يوليو وحتى الساعة الثانية ظهر، الأربعاء المقبل، الموافق 29 يوليو 2020، على أن يتم سحب ملفات التقديم للراغبين من مدرسة تمريض دمنهور للبنين. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا" الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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