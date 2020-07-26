شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النواب: كرامة المصريين بالخارج في عهد السيسي «خط أحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن كرامة جميع المصريين بالخارج وفى مختلف دول العالم أصبحت خط أحمر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت لا تسمح من قريب أو بعيد بالمساس بكرامة أي مصرى خارج الحدود.

ووصف حسب الله، في بيان له، اليوم، الأحد، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنها وزيرة مقاتلة من طراز فريد ونجحت بكل احترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل القضايا المتعلقة بأبناء مصر بالخارج الذين أصبحوا سفراء داعمين لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأشاد المتحدث باسم مجلس النواب، بسرعة تواصل السفيرة نبيلة مكرم، مع السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصرى الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله، مؤكدًا أنه على الرغم من أنها حالة فردية إلا أن الوزيرة، لا تتوانى لحظة في متابعتها والتوصل إلى جميع الحقائق بشأنها والدفاع عن أبناء مصر بالخارج.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصرى الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت مكرم، على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة والسلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران، أن الحادث فردى لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

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كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدى وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصرى «وليد» الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية «صباح الأحمد» التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها ناصر ذعار العتيبى.