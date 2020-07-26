شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ينفي تبرعه لنادي الزمالك: أنا أهلاوي قديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حقيقة تبرعه لنادي الزمالك، خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وادعى أحد المدونين أن ساويرس يتبرع لنادي الزمالك، حيث أعاد تغريدته، ونفاها، كاتبًا: «قاعدين تهروا وتفتوا ونظريات ومؤامرات أنا لا يمكن أتبرع للزمالك أنا أهلاوي قديم وولائي للنادي الأهلي وبس».

وتساءل «ساويرس»: «مين احمد سليمان ده؟ على كل كداب كبير».

وكان أحمد سليمان، لاعب الزمالك، والمرشح على منصب رئيس النادي السابق، قال إن نادي الزمالك دخل في حسابه خلال السنوات الخمس الأخيرة 4 مليار جنيه 50 ألف عضوية يوصلوا لـ 3 مليار جنيه و200 مليون عقود رعاية من شركة برزنتيشن وبيع وشراء لاعبين بـ 200 مليون وتبرعات من رجال أعمال مثل نجيب ساويرس ومحمد أبو العنين والمرشدي وحلاوة ونجوم ومحبي نادي الزمالك، ومنهم تركي آل الشيخ المعلن 350 مليون جنيه.