شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: ننافس على 24 مقعدًا فرديًا في انتخابات الشيوخ.. و6 كوادر بالقائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحزب يشارك بـ 6 كوادر في القائمة الوطنية، فضلا عن المنافسة على 24 مقعدًا فرديًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عدد طلبات الترشح على المقاعد الفردية تخطى 24 شخصًا المختارين، وتم اختيار الأشخاص الأكثر خبرة سياسيًا»، مشيرا إلى أن حزب الوفد يساهم في انتخابات الشيوخ بمحافظة الجيزة بثلاثة كوادر مختلفة في الفئات العمرية.

وأوضح أن الحزب يدعم المرشحين الفرديين جماهيريًا وإعلاميًا، والإنفاق المادي يقع على عاتق المرشح نفسه.