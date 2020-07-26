شكرا لقرائتكم خبر عن هانى لبيب أمينًا عامًا للإعلام وعضوًا في الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن حزب «المصريين الأحرار» تعيين الكاتب هانى لبيب في منصب أمين الإعلام. كما أعلن في بيان نشره منذ قليل تعيينه كذلك عضواً بالهيئة العليا للحزب، مؤكداً أن القرار أصبح سارياً ابتداء من اليوم الأحد. وقال الحزب إن القرار يأتى بعد الاطلاع على الفصل السابع، المادة (45) الفقرة (3) من لائحة النظام الأساسى لـ«المصريين الأحرار». ويعد هانى لبيب رئيس تحرير «مبتدا» واحداً من الكتاب السياسيين البارزين على الساحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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