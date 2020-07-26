شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد خامس اجتماع مساء السبت عن صناعة الغزل والنسيج.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ترتبط بـ 7 ملايين مواطن»، مشيرا إلى أن مصر تستورد ملابس جاهزة بمبالغ كبيرة بسبب تراجع صناعة الغزل والنسيج على مدار 40 عامًا الماضية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير محالج القطن طويل التيلة، لتصديره بأسعار مناسبة تتخطى سعر القطن الأمريكي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك 25 محلجًا أحدث ماكينة فيها متوافرة منذ أوائل القرن العشرين، ما يعد سببًا أساسيًا في تراجع جودة القطن المصري، معلقا «نقيم مصانع جديدة للملابس القطنية بقيمة 10 مليارات جنيه، ومن المقرر دخولها الإنتاج خلال عامين».
ولفت إلى أنه سيتم دمج 32 شركة للغزل والنسيج في 9 شركات ضمن خطة التطوير وأسلوب الإدارة المحترف الذي تتبناه الوزارة، مردفا «القيادة السياسية دعمت خطة الوزارة منذ البداية وبإذن الله نصل إلى التطوير المنشود».
وأوضح أن الوزارة بدأت مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم في المحلة الكبرى، الانتهاء من تنفيذه خلال 14 شهرًا
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