شكرا لقرائتكم خبر عن ركود فى أسواق الأضاحى بسبب «كورونا».. والشوادر تخترق قرار المنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق بيع لحوم الأضاحى، ركودًا فى حركة البيع والشراء رغم انخفاض الأسعار نسبيًا عن العام الماضى، بحسب عدد من التجار وأصحاب محال الجزارة، الذين أرجعوا سبب الركود لتوقف العديد من القطاعات خلال فترة الحجر الصحى وحظر التجوال الذى أقره مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ما قلل من حركة البيع والشراء.

السيد محمد، تاجر مواشى وصاحب محل جزارة بشارع فيصل، قال لـ«المصرى اليوم»، إن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل كبير، «احنا معملناش موسم السنة دي»، وانتشار فيروس كورونا أضر بالجميع، مضيفًا أن أسعار الأضاحى انخفضت هذا العام عن العام الماضى بنحو أربعة أو خمسة جنيهات، وأرجع الانخفاض إلى أن الكثير من المواطنين توجهوا إلى شراء صكوك الأضاحى بدلًا من شراء أضحية كاملة بسبب الحالة الاقتصادية.

وتابع أن سعر كيلو العجل البلدى وصل إلى 58 جنيهًا، بينما بلغ سعر المستورد لـ 56 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الضأن بين 65 لـ 70 جنيها للبلدى، وهى نفس أسعار العام الماضى تقريبًا، بينما وصل كيلو الضأن البرقى إلى 80 جنيهًا، فى مقابل 65 جنيهًا العام الماضى.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا، وتوقف الكثير من القطاعات ضاعف من تعامل التجار مع الجمعيات الأهلية ومبادرات دعم الأسر المتضررة من كورونا، فزاد معدل الطلب على الذبائح الخيرية خلال الفترة الماضية وفترة العيد من قبل الجمعيات الأهلية، ما أدى لزيادة المبيعات لكنها بأسعار أقل.

حسان عامر، تاجر مواشى بمنطقة الدقى، قال إن مشهد البيع والشراء اختلف هذا العام بسبب منع تواجد الشوادر أمام محال الجزارة ومنع الذبح فى المحال والشوارع مثل كل عام، وفرض المحافظة الذبح فى الشوادر التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأضاف أن الكثير من التجار أعدوا الزرائب الخاصة بالمواشى لذبح الأضاحى لتفادى الزحام المتوقع فى الشوادر الحكومية.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محال الجزارة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، وشدد على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وحظرت محافظة الجيزة أيضا إقامة شوادر الأضاحى، وأصدر المحافظ، اللواء أحمد راشد، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وحال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

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وفى مقابل القرارات استعد عدد من أصحاب محال الجزارة للذبح فى المحال وفى الشوارع الجانبية، وقال سالم عمران، جزار بمنطقة العمرانية، إنه سوف يذبح الأضاحى فى المحال ولكن بمواعيد، واشترط أن يتابع صاحب الأضحية فقط عملية الذبح منعًا للزحام.

إلى ذلك ورغم قرارات منع الشوارد إلا أن شوادر بيع اللحوم الحية متواجدة فى عدد من المناطق الشعبية، وفى منطقة السيدة زينب شهدت شوارع السد وزين العابدين ومنطقة المذبح وشارع الخليج وغيرها إقامة شوادر للبيع.