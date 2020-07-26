شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمة لـ152 ألف مريض بالمجان ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، إنه تم تقديم الخدمة لـ 152 ألف مريض بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي» الفضائية، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا أصبحت في تراجع عن الماضي وهذا شىء جيد.

وتابعت رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة أن «أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذلك فإن هناك الكثير من المصابين بأمراض مزمنة كان لديهم خوف بالذهاب إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية خوفا من إصابتهم بـ كورونا».