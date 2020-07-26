شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: تغيير اسم محطة الزمالك في الخط الثالث لتصبح «صفاء حجازي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال احمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الانفاق.

وأضاف احمد عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي» الفضائية، أنه تم تغيير أسم محطة الزمالك لتصبح محطة صفاء حجازي.

وتابع المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن الوزير كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قام باستعدادات كبيرة وقصوي لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

وأوضح أحمد عبدالهادي أن عدد رحلات مترو الانفاق في الخطوط الثلاثة وصل ل 1400 رحلة في اليوم الواحد، مشيرا إلى أنه يتم بدأ العمل في مترو الانفاق من الساعة 5:15 صباحا وحتي 12 صباحا بما يعادل 20 ساعة يوميا.