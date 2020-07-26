شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المصرى المعتدى عليه فى الكويت: "مش هسيب حقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء واقعة تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، مستمرة، حيث وثقت كاميرات المراقبة الواقعة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير" فى سوبر ماركت، وبعد تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى.

الشاب المصرى الذى تعرض للإعتداء، قال خلال لقائه مع قناة كويتية: "احنا فى دولة قانون.. فأنا تلقيت تعليمات لا تتم المعاملات، إذا كان الزبون لا يمتلك رقما، فأنا سألت الزبون فقال لى، فقال زبون آخر وراءه انه يمتلك رقما، فقلت له ممنوع وهذا قرار الإدارة، فقال لى "بكيفك"، وصفعنى على وجهى.. أنا ماعملتش أى حاجة وهو فضل يزعق، كل ده لأنى بنفذ تعليمات الإدارة.. لن أتنازل عن حقى.. الناس كانت معايا وأنا اتهانت قدام الناس.. واحنا فى دولة قانون.. وفى ناس واقفة معايا كتير.. الشرطة الكويتية هتجيبلى حقى.. أنا قدمت فى المغفر وعملت قضية النهاردة.. البلد ديه فيها خير.. وشكرا للناس المتعاطفة معى".

من جانبه قال رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية ناصر العتيب: "وزير الداخلية أنس الصالح أكد أن القانون سيأخذ مجراه، كل إنسان ينفعل، ولكن الموضوع لم يكن يستحق، فنحن لدينا تعليمات ولابد من تنفيذها".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب، وأكدت على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

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الشاب المصرى