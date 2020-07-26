شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الإسرائيلى، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى بانى جانتس قد قال من الحدود اللبنانية: لن تنازل عن مصالحنا الأمنية، ولا نسعى للتصعيد، لكننا سنرد بقوة".
وفيما تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان وسوريا حالة من الاستنفار بعد غارات سابقة استهدفت الاثنين جنوب العاصمة السورية دمشق، وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من الميليشيات الإيرانية، ولاحقاً أعلن حزب الله اللبنانى المتحالف مع النظام السورى المدعوم من إيران أن أحد مقاتليه من بين القتلى.
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