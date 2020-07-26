شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جرى عقد 5 اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة خطة النهوض بمصانع الغزل والنسيج، ونسعى لعودة صناعة العزل والنسيج لسابق عهدها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة شاملة لتطوير ماكينات الغزل والنسيج بالجمهورية، ونمتلك 26 محلجا للقطن على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الصباغة والتجهيز هى أصعب عمليات النهوض بقطاع العزل والنسيح ونستعين بشركات أجنبية.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن محلج القطن الواحد قوته 30 قنطار قطن فى اليوم، مضيفا أنه يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه، مؤكدا أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تمتلك 32 شركة غزل ونسيج تم دمجها فى 9 شركات.

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وكان الدكتور هشام توفيق قال، إنه تم دراسة دخول السيارات الكهربائية في مصر، وتم توقيع مذكرة تفاهم لأحياء مصنع النصر المتوقف في 2009.

وأضاف : "زرنا ثاني أكبر شركة سيارات حكومية في الصين، العام الماضي، ووقعنا مذكرة تفاهم في يونيو لإحياء مصنع النصر للسيارات، وعلى آخر سبتمبر تنتهى الدراسات التفصيلية لإنتاج 25 ألف سيارة في العام الواحد، وقد يرتفع هذا الرقم لـ50 ألف، وستتخصص في إنتاج الشركات الكهربائية".

وعن مواصفات السيارات الكهربائية التي سيتم إنتاجها، قال: "تسير 487 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وسرعة قصوى 180 كم، وتسارع من صفر لـ 100 كم في 7 ثواني، في النصر هنقى عربية تستحمل، وضمان البطارية أكثر من 6 سنوات، وتوفر 8 آلاف جنيه في الـ 10 كم سير".

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن هناك خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، تصل تكلفتها لـ 21 مليار جنيه.