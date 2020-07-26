شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة بمحطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي بمحطة الضبعة، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وتحذير هيئة الأرصاد من ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة جنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس يوجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي بمحطة الضبعة.. تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.. والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإدارى.

شاهد موقع العقار المائل بالزمالك.. مكون من 12 طابقا ويضم 70 شقة.. صور

رصد ”الخليج 365” إجراءات محافظة القاهرة، التى اتخذتها لتأمين المشاة بمحيط العقار المائل بالزمالك، حيث شهدت منطقة الزمالك منذ قليل ميل بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

الصحة: لا نخاف من موجة ثانية لفيروس كورونا ولكن نخشى إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بالصحة، إن الوزارة قدمت الرعاية الطبية 152 ألف مريض بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة، موضحة أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى تزايد مستمر.

نائب رئيس المجتمعات العمرانية: طرح 8 آلاف وحدة فى العاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى بنظام التمويل العقارى..عبد المطلب عمارة: استثمارات الهيئة بالمنطقة تصل إلى 165 مليار جنيه.. وتسكين المرحلة الأولى بديسمبر المقبل

وفى أول حوار صحفى بعد إشادة الرئيس السيسى بدور هيئة المجتعات العمرانية فى الفترة الأخيرة، كشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ«الخليج 365» عن تفاصيل خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة، وأبرز ما تم تنفيذه داخل مدن الجيل الرابع، وموعد تسكين المرحلة الأولى من المدن الذكية.

الكويت تنتفض لنصرة مواطن مصرى.. كويتى يصفع موظفا مصريا بجمعية صباح الأحمد.. القبض على المتهم بعد تدخل وزيرة الهجرة.. ورئيس الجمعية يستقيل احتجاجا.. ومغردون: "آسفين وأنت كبير بأخلاقك".. فيديو وصور

ثارت حالة من الاستياء والغضب فى الأوساط المصرية والكويتية على حد سواء، بعد تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير" فى سوبر ماركت، وبعد تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، عبر الكويتيون والمصريون عن رفضهم للواقعة، كما أكد عدد كبير من المواطنين الكويتيين على إدانتهم للعنصرية وإهانة الوافدين مقدمين الاعتذار للشاب المصرى.

انحسار كورونا.. الصحة تكشف تراجع الإصابات اليومية لكوفيد 19 بنسبة 65%.. 889 مصابا لكل مليون نسمة.. مصر تحتل المركز الـ40 فى الوفيات عالميا.. ومؤشر الشفاء يقفز إلى 35.9%.. وتحذيرات من مخالفة الإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع مؤشر التعافي والشفاء من فيروس كورونا وخروج المصابين من مستشفيات العزل إلي 35.9% وذلك بعد خروج 32 ألف و903 حالة، وقالت وزارة الصحة والسكان أن مؤشر الوفيات اليومى بكورونا تراجع إلي أكثر من 65% بينما حقق المؤشر التراكمى استقرارا كبيرا بعد ثبوتة عند 4.9 % وذلك بعد تسجيل 4558 حالة في مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن مشيرا إلي أن اجمالي الإصابات بكورونا بلغت 91 الف و583 حالة بالجمهورية.

التموين: خصم 200 جنيه للمواطن المقيد ببطاقة تموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلى

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، اقتصر على تسليم بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية والمقيدين فى 22 مليون بطاقة، لوزارة المالية ،لافتا الى أن المبادرة تهدف الى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10 % عند شراء سلع او منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد ، حيث انه فى حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.

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إحالة 6 متهمين بواقعة التعدى على فتاة التيك توك منة عبد العزيز للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».

السودان: نتطلع لجولة حاسمة فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى وفق جدول زمنى وأجندة واضحة.. وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل السد.. ويشدد: نسعى لمعالجة النقاط العالقة بشكل كامل

قال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس أن بيان الاتحاد الأفريقى حول اجتماعات سد النهضة جاء متوافقا مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

رئيس وزراء اليمن فى حوار خاص لـ«الخليج 365»: القاهرة أكدت موقفها الثابت من دعم الحكومة الشرعية ووحدة وسلامة أراضى اليمن.. مصر تحتضن مليون يمنى .. والسياسات التوسعية التركية تنذر بوضع كارثى فى المنطقة

«مصر فى وجدان كل يمنى».. بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك العلاقات التى تجمع مصر واليمن، فى مستهل حواره الخاص لـ«الخليج 365»، على هامش زيارته للقاهرة، التى بدأها الأحد الماضى واستغرقت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية وجهها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى تأكيد على الاهتمام المصرى بالأزمة اليمنية وحضورها على طاولة النقاشات المصرية.

الذكرى الـ64 لتأميم قناة السويس.. يوم لرد الاعتبار وملحمة انتصار على المستعمر الأجنبى.. "ديليسبس" كلمة السر فى خطوة التأميم.. ورفض تمويل السد العالى أبرز دوافع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لاتخاذ القرار

يحتفل المصريون اليوم 26 يوليو، بالذكرى الـ 64 لتأميم قناة السويس عام 1956، عندما أعلن الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، بميدان المنشية فى محافظة الإسكندرية قراره بتأميم قناة السويس.

الشرطة الأمريكية تطارد المحتجين بالرصاص ورذاذ الفلفل مع اتساع حركة المظاهرات ضد العنصرية مجددا.. القبض على 45 شخصا فى سياتل وسقوط مصابين.. مقتل رجل فى تكساس وتحطيم نوافذ المنازل والمحلات التجارية.. صور

اتسعت دائرة الاحتجاجات التى تشهدها مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية والمستمرة منذ أسابيع لتشمل مدن أخرى فى أنحاء مختلفة بالولايات المتحدة، وسط صدامات بين الشرطة والمحتجين، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن احتجاجات بورتلاند، التى بدأت فى مايو عقب مقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، دفعت آلاف الأشخاص للنزول إلى شوارع المدن الأمريكية ليل السبت، لتدب حياة جديدة فى حركة الاحتجاجات التى كانت حدتها قد هدأت فى الأسابيع الأخيرة.

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادًا فى تاريخ أمريكا وتجسسا على حملتى

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن بأنهما الأكثر فسادا فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وحزب المعارضة الخاصة بهم يغطى كل ملفات الفساد، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: " إدارة أوباما / بايدن هى الأكثر فسادًا فى التاريخ. حتى أنهم تجسسوا على حملتي!".

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي

شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

الزمالك يطرح المشاركة بالدورى بنداً للتصويت بالعمومية ويقترح إلغاء المسابقة

طرح مسئولو الزمالك عدداً من مقترحات الأعضاء للتصويت فى الجمعية العمومية، ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وجاء بند المشاركة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى على رأس تلك المقترحات للمناقشة فى الجمعية العمومية التى جاء كالتالي: "هل يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020 وما هى النتائج المترتبة على ذلك فى حال الموافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم (ونقترح عدم الموافقة على استكمال الدوري حفاظاً على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خاصة أن هناك 4 لاعبين بالإضافة لطبيب وإداري بالفريق أصيبوا بفيروس كورونا)".