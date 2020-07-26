شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 آلاف جنيه لمديرية الشرقية لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مديرية أوقاف الشرقية 806 صكوك فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف وتخطت مبيعات العام الماضى بفارق أحد عشر صكًّا، لتصبح بذلك المديرية الخامسة عشرة التى تتجاوز مبيعات العام الماضى، وقد تم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 5000 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الشرقية ، لتجاوز مبيعات العام الماضي، و قرر أيضًا صرف مكافأة قدرها 5000 جنيه لتحصيلهم 200 صك في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن الجوائز التحفيزية كما يلى:

1 - مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.

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2 - مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

3 - مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.

4 - مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

5 - من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء اليوم الاثنين ، يتم الصرف له وفق النظام القديم ، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.