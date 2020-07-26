شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه لمديرية الغربية لجهودها فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الغربية من تحقيق رقمًا قياسيًّا جديدًا في صكوك أضاحي الأوقاف وحصَّلت 200 صك جديد في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 1851 صكًّا بزيادة 321 صكًّا عن العام الماضى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 5000 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية لتحصيلهم 200 صك في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع