شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم..هل يجوز إعطاء الجار المريض ثمن الأضحية للعلاج وهل أحصل على ثوابها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويسعى الكثير من المسلمين خلال هذه الأيام لشراء الأضحية اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن البعض قد لا يستطيع شراء الأضحية، ويتساءل هل يأثم لذلك أم لا؟.

فى فتوى اليوم عبر الخليج 365 ترد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، على سؤال نصه: لي جار مريض مرضًا شديدًا وقد قرر له الأطباء إجراء جراحة عاجلة فهل يجوز لي أن أعطيه ثمن الأضحية وأحصل على ثوابها أم الأضحية أفضل؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

جزاك الله خيرًا أيها السائل الكريم على هذه الروح الطيبة التي تجعل المسلم يستشعر حوائج الناس وتنبه لها ومع فضل الأضحية العظيم فما ذكرته إن صح يجوز لك أن تعطي جارك ثمن الأضحية ويكون لك من الثواب العظيم إن شاء الله وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : " لأنْ أتصدق بثمنها – يعني الأضحية - على يتيم أو مغبرّ أحب إليَّ من أن أضحي بها " . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال.