شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 60 رحلة طيران أجنبية لنقل 7742 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة اليوم الأحد 60 رحلة جوية مابين سفر ووصول خاصة بشركات طيران أجنبية وعربية على مدار اليوم، حيث يتم من خلالها نقل 7742 راكب.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة ، أن المطار سيغادر منه 32 رحلة سفر خلال لـ 24 ساعة على متنها 2902راكب، فى حين يستقبل 28 رحلة وصول على متنهم 4840 راكب.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والأطقم والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة .