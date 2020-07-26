شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: أوائل الثانوية العامة قبل العيد و"الأضاحى" تنقل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأحد 26 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا أنباء عن اتجاه وزارة التربية والتعليم، لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة قبل عيد الأضحى المبارك، لكن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى الأخبار المتداولة قائلا: "النتيجة كلها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وإعلان أسماء الأوائل فور اعتمادها".

كما رصد موقع فالصو، انتشار تصريح على السوشيال ميديا منسوب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مصحوبا بتصميم لموقع الجزيرة، أنه قال عند أزمة سد النهضة أنه على الجميع ترشيد استهلاكهم من المياه، وأنه بدأ بنفسه ويتوضأ فى اليوم مرة واحدة.

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الحقيقة أن التصريح المتداول والمنسوب لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة "فالصو"، لا يمت للواقع بصلة، ومفبرك، وبالبحث عن التصريح على الصفحة الرسمية لموقع الجزيرة القطرية لم نجد له أى وجود، وبالرجوع لآخر تصريحات رسمية صادرة عن وزير الأوقاف لم نجد للتصريح المتداول وجود، وتبين أنه أحد وسائل الصفحات الإخوانية على السوشيال ميديا تداولته لإثارة الجدل حول قرارات الحكومة المصرية.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رصد إعادة السوشيال ميديا تداول عدد من الصور التى قالوا إنها لعملية هدم بعض المناطق بمنطقة قرافة المماليك، وعلق متداولو البوست على الصور التى ضمت رفات موتى بأنها لحصيلة موقعة المماليك ( كوبرى الفردوس ) بصلاح سالم عام 2020 م، لكن حقيقة الصور أنها قديمة، ولم تلتقط خلال الفترة الاخيرة أثناء عملية الهدم، ويعود تاريخها للعام الماضى 2019.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأحد، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، أن لحوم الأضاحى تنقل عدوى فيروس كورونا، وهو ما نفته الدكتورة داليا سمهورى مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية بالمكتب الإقليمى للصحة العالمية، قائلة إنه ليس هناك أى دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الأضحية، ولكن هناك أمراض أخرى قد تنتشر عن طريق عدم التعامل بشكل غير صحيح مع أماكن الأضاحى .