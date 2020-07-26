شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 12 ألفا و500 جنيه مكافأة لمديرية الجيزة لجهودها فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن مديرية أوقاف الجيزة حققت الــ500 صك الأولى فى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية إلى 3590 صكًّا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة العشر الآواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيري لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن الجوائز التحفيزية كما يلى:

1 - مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذي الحجة.

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2 - مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

3 - مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته ، وذلك خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذي الحجة.

4 - مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

5 - من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء الاثنين، يتم الصرف له وفق النظام القديم، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.