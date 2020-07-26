شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صرف مكافأة للقائمين على مشروع الصكوك بمديرية المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف المنيا 1005 صكوك فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف تخطت مبيعات العام الماضى، لتصبح بذلك المديرية الرابعة عشرة التى تتجاوز مبيعات العام الماضى.

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وقالت الوزارة إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف المنيا، لتحصيل 500 صك جديدة، و5000 جنيه أخرى لتجاوز مبيعات العام الماضى تقديرًا لجهودهم فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا فى خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أى شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدى إلى تعظيم عوائد المشروع