شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بتأييد إدراج اسم سالى المغازى ضمن كشوف المرشحين بالقاهرة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من المستبعدة من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والمتضمن استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحها ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وأكدت المحكمة أن قرار استبعاد الطاعنة سالي محمد عبداللطيف المغازي، جاء بسبب عدم تقديمها شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، حيث أنها تقدمت بعد ذلك بالشهادة الصادرة من كلية التجارة جامعة عين شمس، المتضمنة أنها أنهت دراستها بشعبة المحاسبة بنجاح للعام الجامعي 1996/1995، وهذا ما اشترطه المشرع في ضرورة حصول المتقدم على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

وأوضحت المحكمة أن الطاعنة بتقديم شهادتها الجامعية قد استوفت شرط الحصول على المؤهل العالي المطلوب لترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، دون أن ينال من ذلك ما جاء بهذه الشهادة أنها ليست نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

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وأشارت الحيثيات إلى أن منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المتخصصة، ويأتي تتويجا لها باعتباره كاشفا عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة العلمية وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار بإدراج اسم المرشحة ضمن الأسماء المرشحة على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بإلغاء قرار إدراج سالي محمد عبداللطيف المغازي، ضمن كشوف المرشحين، واستبعدتها من الانتخابات، وطعنت سالي علي حكم أول درجة.