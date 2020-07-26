شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 3 حالات غش إلكترونى و 9 ورقى بامتحان الانجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان اللغة الاجنبية للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، مر دون شكاوى وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ، كما جاء موافقا للزمن المحدد للمادة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفة لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، أن غرفة عمليات الثانوية رصدت عدد من المخلفات وهى 3 حالات غش إلكترونى و 9 حالات غش ورقى ، بالإضافة إلى عدد من المخالفات مثل تشطيب ورقة الإجابة وإلغاء ندب عضوين لجان بناء على طلبهم.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.