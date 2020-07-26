نجيب ساويرس ينفي التبرع للزمالك: "ولائي للنادي الأهلي وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لم يتبرع لنادي الزمالك بأمواله، نافيًا ما تردد حول ذلك في مواقع التواصل.
وغرّد ساويرس: "قاعدين تهروا وتفتوا ونظريات ومؤامرات، أنا لا يمكن أتبرع للزمالك، أنا أهلاوي قديم وولائي للنادي الأهلي وبس".
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