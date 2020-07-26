محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشفت الهيئة القومية للأنفاق، حقيقة حدوث انهيار في العمارة رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك، نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق.
وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، مؤكدة أن كل ما حدث هو هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.
وأضافت الهيئة، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.
إضافة إلى أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.
وطالبت الهيئة القومية للأنفاق وسائل الإعلام بالتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
كانت هذه تفاصيل خبر "القومية للأنفاق" تكشف حقيقة حدوث انهيار بعمارة الزمالك بسبب أعمال حفر المترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.