محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء، ومحطة الضبعة النووية.
ووجه الرئيس باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.
كما وجّه بحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية لفاعلية آلية التحصيل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وجه بالتوسع في العدادات الذكية.. السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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