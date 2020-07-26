حريق أكتوبر.. الدفع بـ30 سيارة إطفاء لإخماد النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بتعزيزات إلى موقع حريق هائل اندلع في مخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر، اليوم الأحد.

وارتفع عدد سيارات الإطفاء بموقع الحريق إلى 30 سيارة حتى الآن ما بين الإدارة العامة وإدراتي الحماية المدنية في الجيزة والقليوبية.

وفي وقت سابق، التهمت النيران كميات من الذرة وعدد من الماكينات داخل "هنجر" على مساحة 20 ألف متر مقسم إلى عدة أجزاء، تحوي حافلات ركاب وماكينات وكميات من الذرة المعدة للتصنيع إضافة إلى خزانات سولار.

مهمة صعبة -لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة- أمام رجال الدفاع المدني لمنع امتداد النيران إلى الحافلات وخزانات الوقود، إلا أن جهود مضنية تقدمها قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

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مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رأفت حمدان فرض كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق بقيادة مساعده لفرقة وسط أكتوبر اللواء هشام الطماوي؛ للحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت المجاورة، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق وبمشاركة مدير قطاع إطفاء أكتوبر تعمل على محاصرة مصدر النيران بعد إخلاء المخزن من العاملين.

وجرى تقسيم سيارات الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء إلى مجموعات عمل مصغرة، تتولى كل منها مسؤولية إخماد النيران من جهة لتقليل مدة عملية الإطفاء.

بدوره، يتابع اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تطورات البلاغ لحظة بلحظة، موجها بتذليل أي عقبات أمام القوات المشاركة، وتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد علاء فتحي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري انتداب لجنة من المعمل الجنائية وفريق من النيابة العامة للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.