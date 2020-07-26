سماء أكتوبر تتحول للأسود.. اللقطات الأولى لجحيم "هنجر" الـ20 ألف متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إثر نشوب حريق هائل في مخزن مقام على مساحة 20 ألف متر، اليوم الأحد.

عدسة "الخليج 365" رصدت اللقطات الأولى للحريق، في الوقت الذي يواجه رجال الدفاع المدني تلك المهمة الصعبة خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة.

30 سيارة إطفاء تشارك في عملية الإخماد بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبمشاركة مدير قطاع أكتوبر ورئيس قسم الإطفاء.

والتهمت النيران كميات من الذرة وعدد من الماكينات داخل "هنجر" على مساحة 20 ألف متر مقسم إلى عدة أجزاء، تحوي حافلات ركاب وماكينات وكميات من الذرة المعدة للتصنيع إضافة إلى خزانات سولار.

مهمة صعبة -لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة- أمام رجال الدفاع المدني لمنع امتداد النيران إلى الحافلات وخزانات الوقود، إلا أن جهود مضنية تقدمها قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

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مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رأفت حمدان فرض كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق بقيادة مساعده لفرقة وسط أكتوبر اللواء هشام الطماوي؛ للحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت المجاورة، وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

وجرى تقسيم سيارات الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء إلى مجموعات عمل مصغرة، تتولى كل منها مسؤولية إخماد النيران من جهة لتقليل مدة عملية الإطفاء.

بدوره، يتابع اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تطورات البلاغ لحظة بلحظة، موجها بتذليل أي عقبات أمام القوات المشاركة، وتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد علاء فتحي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري انتداب لجنة من المعمل الجنائية وفريق من النيابة العامة للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.